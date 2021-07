In Locarno startet die Jagd auf den Goldenen Leoparden

Kino-Zauber unter freiem Himmel, eine der größten Filmleinwände der Welt und kühle Cocktails zum Filmgenuss: Mit seinen Aufführungen unterm Sternenzelt bietet das Internationale Filmfestival im Schweizer Locarno Einmaliges. Nach der pandemiebedingt nur für ein Fachpublikum interessanten kleinen Online-Ausgabe im Vorjahr lädt das Festival in diesem Jahr ab 4. August wieder Publikum ans Ufer des Lago Maggiore. Um den Goldenen Leoparden rittert auch ein österreichischer Beitrag.

Unter den vier internationalen Produktionen mit deutscher Beteiligung findet sich etwa der mit Spannung erwartete Thriller "Zeros and Ones" vom US-amerikanischen Star-Regisseur Abel Ferrara ("Bad Lieutenant") mit Hollywoodstar Ethan Hawke ("Boyhood") in der Hauptrolle. Deutschland zeigt sich im Wettbewerb vor allem als starke Schauspielnation. In mehreren Filmen aus anderen Ländern agieren Prominente des deutschen Kinos. Neben Rogowski in "Luzifer" spielt etwa Luna Wedler ("Auerhaus") in der Schweizer Großstadtballade "Soul of a Beast" mit.