In Kehlegg blüht der Beton

Kindergartenkinder und Volksschüler waren in „Verschönerungsmission“ unterwegs.

Dornbirn. Auch in Kehlegg erblüht derzeit nicht nur die Natur in allen Farben. So wie vielerorts in Vorarlberg, beteiligte sich auch die Volksschule Kehlegg gemeinsam mit dem Kindergarten an der vom Energieinstitut Vorarlberg ausgeschriebenen Aktion „Blühende Straßen“.