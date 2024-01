In jungen Jahren schon ein Insider in der Welt vom Musiktheater

Patrick Walser aus Zwischenwasser ist jeden Herbst für starke mtvo-Produktion mitverantwortlich.

Walser, der sich seit vergangenem Sommer in seinen eigenen Wänden in Zwischenwasser wohlfühlt, hat nach seiner Schullaufbahn eine Lehre in der Buch- und Medienwirtschaft absolviert. Seit rund zwei Jahren ist er als Filialleiter der Tyrolia in Götzis tätig, wo er auf ein Team von drei Mitarbeiterinnen zählen darf. In all den Jahren seiner Ausbildung, Lehre und jetzt auch in seiner verantwortungsvollen Position hat er jeweils die Proben- und Aufführungszeit des mtvo "freigeschaufelt". So ist der engagierte Buch- und Kulturbegeistere von September bis Mitte Oktober von früh bis spät in der Götzner Kulturbühne am Bach anzutreffen. Denn die heiße Phase für die Vorbereitung und Umsetzung der vom mtvo dargebotenen Opern, Operetten und Musicals läuft ohne große Pausen durch. Immerhin sind für eine Musiktheater-Produktion etwa 120 Mitwirkende beteiligt, vom Statisten über den großen Chor, das Ballett, das Leading Team mit Regie sowie Kostüm- und Maskenverantwortlichen, das international renommierte Solistenteam oder das Orchester mit vierzig Profi-Musikern.