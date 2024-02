In jungen Jahren die künstliche Intelligenz erlernen

Im zweistündigen Workshop zum Thema ChatGPT können die Kinder schon wichtige Informationen erfahren.

RANKWEIL. Die künstliche Intelligenz hat die Welt stark verändert. ChatGPT gehört längst zu unserem Alltag. Allerdings stehen neben den Vorteilen und Möglichkeiten auch Skepsis, Unsicherheit und Unbehagen gegenüber. Am kommenden Dienstag, 20. Februar, von 14 bis 16 Uhr, im Sitzungssaal vom Rathaus Rankweil kommen die Schüler im Rahmen einer Veranstaltung der MINT Region Vorderland/amKumma schon mit diesem großen Thema in Berührung. Referent Florian Buehler von der Fachhochschule Vorarlberg wird den Kursteilnehmern schon erste wichtige Informationen zum ChatGPT kundtun. So stehen etwa die Technische Funktionsweise, Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten, Best Practices zum Umgang, Risiken und Gefahren bei der Nutzung und der Datenschutz von ChatGPT im zweistündigen Kurs auf der Tagesordnung. Kaum ein Thema polarisiert derzeit gegenwärtig mehr: Ob künstliche Intelligenz Millionen Arbeitsplätze vernichten oder dessen Einsatz ein goldenes Zeitalter heraufbeschwören wird – die Meinungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Sprache verstehen, Bilder erkennen und selbst erstellen oder sogar menschenähnliche Merkmale wie Kreativität und Emotionen entwickeln; all dies sind Fähigkeiten, die künstliche Intelligenz-Systeme beherrschen. VN-TK