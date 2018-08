In guter Tradition

Freunde und Bekannte treffen, Produktneuheiten bestaunen, gute Unterhaltung und kulinarische Köstlichkeiten genießen – das alles und noch viel mehr macht die Dornbirner Herbstmesse aus. Bereits zum 70. Mal öffnet sie ihre Pforten.

Die Herbstmesse ist die beste Gelegenheit, sich unter die Leute zu mischen, sich zu informieren, zu unterhalten und nach Herzenslust zu shoppen. Im Mohren-Wirtschaftszelt locken Messehennele, zünftige Blasmusik und legendäre Partynächte, in den Hallen und im Freigelände stellt die regionale Wirtschaft einmal mehr ihre Schaffenskraft eindrucksvoll unter Beweis.

Was Sie auf keinen Fall verpassen sollten, ist die Sonderschau in Halle 9. Dort steht bei der 70. Dornbirner Herbstmesse alles im Zeichen der Robotik. Unter dem Motto „Zukunft schon heute“ können Sie Roboter hautnah erleben, Weltneuheiten bestaunen und jeden Tag die Roboter-Band „Compressorhead“ live spielen hören. Wir freuen uns darauf, Sie täglich von 10 bis 18 Uhr im Messequartier in Dornbirn begrüßen zu dürfen!