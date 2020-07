In Graz vermisste 70-Jährige wurde tot aufgefunden

Eine 70-Jährige, die seit 15. Juli im Osten von Graz abgängig gewesen war, ist am Montag tot aufgefunden worden. Die Frau war von einem Verwandtenbesuch im östlichen Stadtbezirk St. Peter heimgegangen, aber nicht an ihrer Wohnadresse eingetroffen. Sie wurde auf einer Wiese in Kainbach bei Graz gefunden. Die Polizei schloss Fremdverschulden aus, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Die Grazerin hatte unter starker Demenz gelitten und dürfte beim Heimweg die Orientierung verloren haben. Die Familie hatte sich Sorgen gemacht und die Polizei alarmiert, eine Suche hatte aber kein Resultat gebracht.