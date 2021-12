In diesem Bereich ist Vorarlberg Schlusslicht

Gerne sind wir die „Besten im Westen“. Erschreckend sind die Bereiche, in denen Vorarlberg besonders schlecht abschneidet.

Die überarbeiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Krankenhäusern schlagen Alarm, weil der Arbeitsdruck zunehmend steigt. Die Corona-Pandemie verschärft die Situation zusätzlich, ist aber nicht deren Ursache. „Bereits vor der Pandemie waren die großen Defizite bei der Personalpolitik offensichtlich und für alle Beteiligten spürbar. Die Situation ist in ganz Österreich dramatisch, besonders schlecht sieht es aber in Vorarlberg aus“, erklärt SPÖ-Gesundheitssprecherin Elke Zimmermann die Dramatik der Situation.