In der Weihnachts-Betongießerei

VN-Heimat Kinderseite: Kerzenständer aus BetonAus Beton lassen sich hübsche Kerzenständer oder Vasen basteln.

Kinderseite (cth) Ihr seid noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für Eure Eltern oder Freunde und möchtet die lange Wartezeit aufs Christkind kreativ verkürzen? Dann auf zum „Beton mischen!“ So jedenfalls macht es aktuell die 4a der VS Leopold. Für den diesjährigen Adventbasar an der Schule befinden sich die tüchtigen Bastler und Betonkünstler gerade im Endspurt. Auf dem Programm: Coole Kerzenständer aus Beton.