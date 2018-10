In der Wälder Metzge ist der Käse nicht Wurst

Alois „Wise“ Feurstein setzt auf regionale Kreisläufe und Synergien.

Der Wälder Metzge ist Käse nicht Wurst. Daraus hat sich eine Erfolgsgeschichte entwickelt, der die Erhaltung der Warther Sennerei die Initialzündung gab. Alois „Wise“ Feurstein übernahm Vorarlbergs höchstgelegene Sennerei und begann sein Konzept einer Kombination aus Milch- und Fleischverarbeitung zu entwickeln. Dafür nahm der Unternehmer vor inzwischen mehr als zehn Jahren rund 1,5 Millionen Euro in die Hand und errichtete auf 1500 Meter Seehöhe ein multifunktionales Gebäude, in dem ein Verkaufsraum, ein Imbissbereich für gut 80 Personen, eine Schaukäserei, die Wälder Metzge und die Appartement-Vermietung Raum finden. Auch die Familientradition findet darin eine Fortsetzung.

Tradition und Innovation

Trotz aller Innovation darf auch die Tradition nicht zu kurz kommen. Ganz im Sinne der altbewährten Firmenphilosophie, die auch in dritter Generation ein großer Teil des Erfolgsgeheimnisses ist, wird in der Produktion ausschließlich auf regionale Produkte gesetzt. „Wir verarbeiten ausschließlich die hochalpine Rohmilch, die uns die Bergbauern in der nächsten Umgebung liefern“, ist Feurstein sichtlich stolz. Dasselbe gelte aber auch für alle Fleisch-, Schinken-, Speckprodukte. Hier ergibt sich im Übrigen eine Synergie innerhalb der Familie. Denn für den Einkauf und die Schlachtung im Stammhaus in Andelsbuch zeichnet sich Bruder Norbert (Feurstein Fleisch) verantwortlich.