In der Schweiz vermisste Österreicherin tot aufgefunden

Ein seit Wochen vermisstes Bergsteigerpaar aus Österreich ist bei Grindelwald in der Schweiz tot aufgefunden worden. Nach dem 35-jährigen Mann, der in der Vorwoche tot in einer Gletscherspalte entdeckt worden war, wurde nun auch die Leiche von dessen 30-jähriger Berggefährtin aufgefunden und am Sonntag geborgen. Das berichtete der "Kurier" online unter Berufung auf die Kantonspolizei Bern. Das Paar war seit Mitte August vermisst worden, beide dürften aus Vorarlberg stammen.

Die Alpinisten galten seit 14. August nach einem Eisabbruch im Eismeer mit Lawinenabgang bei Grindelwald als verschollen. Die beiden hatten sich auf dem Zustieg zu der auf 3.355 Metern Seehöhe gelegenen Mittellegihütte befunden, als es zum Eisabbruch kam, teilte die Polizei im August in einer Presseaussendung mit. Am Dienstag vor einer Woche war der 35-Jährige geborgen worden. Bei einem weiteren Aufstieg eines Rettungsteams ins Unfallgebiet am vergangenen Donnerstag wurde eine Jacke gefunden.

Das gab den Ausschlag für eine weitere Suchaktion am Sonntag, berichtete die Kantonspolizei. Dabei wurde die Leiche der 30-Jährigen mit Hilfe des Verbindungsseils zu ihrem Berggefährten lokalisiert. Die Leiche wurde ebenfalls aus einer Gletscherspalte geborgen.