In der Schulgasse wird Weltladentag gefeiert

In und um den Weltladen steht am Samstag, 11. Mai alles im Zeichen des Fairen Handels.

In Dornbirn wird der „World Fair Trade Day 2019“ am Samstag, 11. Mai in der Fußgängerzone in der Schulgasse gefeiert (10 bis 12 Uhr). Mit dabei sind John Gillard und seine Sambagruppe „Rhythm Attac Bodensee“. „Unser Weltladen hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet – wir laden alle zu einem Besuch und einem Getränk ein“, so die Geschäftsführerin des Dornbirner Weltladens Veronika Wohlgenannt.