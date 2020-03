In der Pensionsvorsorge geht die Sicherheit vor dem Ertrag

Bei der Vorsorge für die Pension hat Sicherheit bei den Österreichern nach wie vor einen deutlich höheren Stellenwert als der Ertrag.

Weiterhin hoch im Kurs

Wertpapiere sind dagegen nach wie vor nicht so beliebt, obwohl Banken immer wieder betonen, dass Aktien im derzeitigen Niedrigzinsumfeld einer der wichtigsten Renditebringer sind. Ein Experte: „Anleihen haben die Inflation ganz gut abgedeckt, aber Aktien sind unschlagbar.“ In den vergangenen 50 Jahren seien Aktien um ein Vielfaches stärker gestiegen als Anleihen und die Inflation, und es gebe an den Aktienmärkten weiterhin Luft nach oben, beispielsweise in Europa, wo die Kurse in den vergangenen zehn Jahren nicht so stark gestiegen seien wie in den USA.

In Wertpapiere investieren

„Die ‚Message‘ dahinter: Neben Ersparnissen muss man auch in Wertpapiere investieren, um reale Erträge erzielen zu können. Bisher dürfte das aber noch nicht in der breiten Gesellschaft angekommen sein, wobei vor allem Frauen sich eher nicht mit Wertpapieren anfreunden können. Nur 15 Prozent der von Spectra befragten Frauen investieren zur Pensionsvorsorge in Wertpapiere, während 27 Prozent der Männer dies tun. Je elf Prozent der Frauen und Männer sorgen laut eigenen Angaben gar nicht für die Pension vor. Als Grund wird dabei am häufigsten Geldmangel angeführt. 48 Prozent der befragten Frauen und 41 Prozent der Männer geben an, nicht genug Geld zu haben, um anlegen zu können. Die Österreicher sind bei der Vorsorge also nach wie vor risikoscheu, obwohl durchaus die Sorge besteht, im Alter nicht genug Geld zu haben. So geben in der Studie rund zwei Drittel aller Befragten an, dass ihnen bei der Veranlagung Sicherheit wichtiger sei als der größtmögliche Ertrag. Gleichzeitig seien 61 Prozent der Befragten der Meinung, dass sie von ihrer staatlichen Pension nicht gut leben werden können.