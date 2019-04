In der Hohenemser Innenstadt hoppelte es

Vergangenen Samstag gab es so einiges zu erleben in der Hohenemser Innenstadt und wer durch die Straßen und Geschäfte bummelte, wurde von manch österlichem Highlight überrascht.

Bereits gegen 8 Uhr wurden sieben Osterhasen beim Lusthaus gesichtet, die dann ab 9 Uhr überall in der Innenstadt angetroffen werden konnten. Die „Kidla‘OSTER‘Hasen“ waren für das Stadtmarketing Hohenems im Einsatz und verteilten 600 Stück frisch gebackene Hefe-Osterhasen des Hotel-Café Lorenz an die Besucher in der Innenstadt. Besonders stimmig präsentierten sich auch die verschiedenen Betriebe. Sie richteten und dekorierten Stehtische vor den Ladenlokalen her und stimmten mit ihrem Angebot in den Geschäften auf Ostern ein. Das dritte Highlight an diesem Vormittag war der kreative Osterhasenspaß für die Kinder, den Pimpinella & Fräulein Amann organisierten. Es gab die Möglichkeit, kleine Osternester zu basteln und mit einem selbstbemalten Osterei und eigens hergestelltem Ostersalz zu befüllen.