Imran Khan als pakistanischer Premierminister vereidigt

In Pakistan ist der frühere Cricket-Star Imran Khan als neuer Premierminister ins Amt eingeführt worden. Der 65-jährige Khan wurde am Samstag bei einer Zeremonie in der Hauptstadt Islamabad vereidigt. Staatschef Mamnoon Hussain nahm Khan im Präsidentenpalast den Amtseid ab. Khan ist der 22. Regierungschef in der Geschichte der Atommacht.

Die pakistanische Nationalversammlung hatte Khan am Freitag zum Premierminister gewählt. 176 Abgeordnete stimmten für Khan. Der 65-Jährige benötigte eine einfache Mehrheit von 172 Stimmen. Für seinen einzigen Konkurrenten Shahbaz Sharif, Bruder des inhaftierten Ex-Regierungschefs Nawaz Sharif, stimmten 96 Abgeordnete.

Bei der Parlamentswahl im Juli hatte die Partei Tehreek-e-Insaf (PTI, “Bewegung für Gerechtigkeit”) des ehemaligen Sportlers einen Sieg eingefahren, aber nicht die absolute Mehrheit errungen. Daher muss sie sich mit kleineren Parteien und unabhängigen Kandidaten zusammenschließen.

Andere Parteien hatten vielfach Wahlbetrug beklagt. Das Militär und Khan wiesen dies zurück. Khan, der 1992 das pakistanische Cricket-Team zum Sieg der Cricket-Weltmeisterschaft führte, war vor 22 Jahren in die Politik gegangen. Gegner werfen ihm Nähe zu Islamisten vor.