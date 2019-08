ImPulsTanz geht zu Ende: 136.500 Besucher waren dabei

Johann Kresnik hat das heurige ImPulsTanz-Festival vor fast vier Wochen mit seinem "Macbeth" eröffnet - vor etwa zwei Wochen ist der Pionier des deutschen Tanztheaters überraschend gestorben. "Ihm sei dieses Festival gewidmet", eröffnete Intendant Karl Regensburger die Bilanzpressekonferenz der 2019er-Ausgabe am Donnerstag. Am kommenden Sonntag geht ImPulsTanz dann offiziell zu Ende.

Die letzten Tage sind allerdings noch voll bepackt - 25 Performances und "eine Riesen-Party" stehen an: Die kanadische Performerin Dana Michels etwa zeigt im Odeon ihr Stück "Cutlass Spring" - "ein Nachdenkprozess über meine Sexualität", so die Künstlerin -, das Trio Simone Augtherlony, Petra Hrascanec und Sasa Bozic beschäftigen sich in "Compass" im Kasino am Schwarzenbergplatz mit dem Konzept des Fremden anhand von Motiven aus der "Odyssee" und US-Komponist Hahn Rowe - mit Klanglandschaften zu Choreografien bei ImPulsTanz jahrelang zu Gast - gibt zum krönenden Abschluss nach der Preisverleihung am Sonntag diesmal ein eigenständiges Live-Konzert. Bereits morgen, Freitag, Abend lockt die B-Side-Party mit Live Act Catnapp ins Kasino.