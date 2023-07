ImPulsTanz-Chef Regensburger mit Goldenem Rathausmann geehrt

Der langjährige ImPulsTanz-Impresario Karl Regensburger darf nun einen Goldenen Rathausmann sein Eigen nennen. Diesen wurde ihm am Freitag anlässlich einer Feier zum 40. Jubiläum des Tanzfestivals, dessen aktuelle Ausgabe noch bis 6. August läuft, von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) überreicht. Mit der Auszeichnung würden die Leistungen des Intendanten in den vergangenen vier Jahrzehnten gewürdigt, teilte das Rathaus am Samstag mit.

Regensburger hatte das ImPulsTanz-Festival 1984 gemeinsam mit Ismael Ivo - er verstarb 2021 - noch unter dem Titel "Internationale Tanzwochen Wien" gegründet. Seit 1988 trägt es den nunmehrigen Namen. "Für alles, was Du für das kulturelle Angebot dieser Stadt getan hast, möchte ich Dir herzlich gratulieren", wurde Ludwig in der Aussendung zitiert.

