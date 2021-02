Impfverzögerungen kosten EU-Länder bis zu 90 Mrd. Euro

Für längere Verzögerungen bei den Corona-Impfungen müssen EU-Länder einer Studie zufolge wegen der daraus folgenden Konjunkturbelastung einen hohen Preis zahlen. Laut einer Studie des deutschen Kreditversicherers Euler Hermes liegen die Staaten beim Impfen derzeit fünf Wochen hinter ihrem Plan. Sollten sie diese Zeit nicht aufholen, entstünde in der EU im heurigen Jahr ein Schaden von bis 90 Mrd. Euro aufgrund zu erwartender weiterer Corona-Einschränkungen.

Die wöchentlichen Kosten für gezielte Lockdown-Maßnahmen belaufen sich in Spanien und Frankreich auf jeweils 3 Mrd. Euro, in Deutschland auf 2,8 Mrd. Euro und in Italien auf 2 Mrd. Euro, heißt es im Kreditversicherer-Bericht unter Verweis auf Berechnungen von Eurostat und Allianz Research. Für Österreich wurden Lockdown-Kosten von 500 Mio. Euro geschätzt.