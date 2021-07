Impfung für alle ohne Anmeldung am Wiener Rathausplatz

Ab morgen Samstag, 3. Juli, kann man sich am Wiener Rathausplatz ohne Voranmeldung unkompliziert gegen das Coronavirus impfen lassen. Während des Film Festivals steht die Impfbox täglich zwischen 17.00 und 22.00 Uhr zur Verfügung. Für alle über 18 Jahre gibt es den nur einmal erforderlichen Impfstoff von Johnson & Johnson, für alle unter 18 Jahren wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer angeboten. Der Zweitstich erfolgt in diesem Fall dann im Austria Center Vienna.

Die Impfbox steht bis 4. September Besucherinnen und Besuchern des Film Festivals sowie Passantinnen und Passanten, die sich spontan impfen lassen wollen, zur Verfügung. Für die Immunisierung ist lediglich ein Personalausweis und - wenn vorhanden - eine E-Card notwendig. Mit der fünfstündigen Öffnungszeit können pro Tag bis zu 200 Personen geimpft werden. Die Öffnungszeiten können im Laufe des Festivals, je nach Andrang, auch variieren, informierte die Stadt Wien in einer Aussendung am Freitag. Wer sich nicht gleich impfen lassen will, kann sich in der Impfbox auch einen Termin in einem der Wiener Impfzentren ausmachen.