Impfturbo läuft an - Eine Million Pfizer-Dosen vorgezogen

"Der Impfturbo ist angelaufen", freute sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag nach einem Arbeitsgespräch anlässlich der vorgezogenen Lieferung von einer Million BioNTech/Pfizer-Dosen. Man sei auf einem "sehr, sehr guten Weg", bis Ende Juni alle jene zu impfen, die das auch wollen. "Das ist der Weg in die Normalität." Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) zeigte sich zufrieden.

In sechs Bundesländern seien schon zwei Drittel der Über-65-Jährigen geimpft, in den restlichen wäre es auch bald so weit, meinte Kurz. Im Mai könne man mehr als 60.000 Menschen täglich impfen, was sich im Juni noch steigern werde. Europaweit sei man unter den ersten zehn und weltweit unter den ersten 20 Ländern, was den Impffortschritt betrifft.