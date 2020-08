Impfstoff: Optimismus und Skepsis

Die Frage einer schützenden Impfstoffe überragt die Zukunft der SARS-CoV-2-Pandemie. Clemens Auer, nunmehriger "Sonderbeauftragter" des österreichischen Gesundheitsministeriums, erwartet Ende des Jahres vermarktbare Vakzine. Experte Erich Tauber, sein Wiener Unternehmen Themis ist in der Entwicklung aktiv, äußerte in einer Diskussion bei den Alpbacher Gesundheitsgesprächen Montag skeptisch.

Bei der Influenza-Pandemie 2009/2010 hatte Österreich einen Vorvertrag mit dem damaligen Impfstoffhersteller Baxter in Wien auf die Lieferung von 16 Millionen Dosen Impfstoff abgeschlossen. "Bis Ende November (2009; Anm.) steht Impfstoff für 800.000 Menschen zur Verfügung." Sollte der Bedarf größer sein, werde nachbestellt, wurde Auer, damals Sektionsleiter im Gesundheitsministerium, im Wiener "Kurier" zitiert. Doch diese Hoffnung erwies sich als trügerisch. Das damals verwendete Impfstoff-Virus vermehrte sich in den für die Antigenproduktion in Säugetierzellen nicht ausreichend stark, wodurch die Ausbeute im Produktionszyklus für große Mengen zu gering war.

"Wir sprechen von einer Milliarde Dosen an Vakzinen", sagte Auer am Montag bei den Alpbacher Gesundheitsgesprächen. Der Jurist ist im Rahmen der EU an den Verhandlungen mit den potenziellen Impfstofflieferanten an vorderer Stelle beteiligt. "Wir versuchen unser Bestmögliches, Vakzine (in der EU-27; Anm.) erhältlich zu machen. (...) Wir sind der größte Markt", erklärte der Experte. Da man aber derzeit nicht wissen könne, welche Vakzine bzw. welche Technologie wirklich Zulassung bzw. Markteintritt schaffen werde, gebe es derzeit für die EU ein Erfordernis: "Das zwingt uns, zu überbuchen."