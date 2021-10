Impf-Vergleich West-Europa: Österreich als Schlusslicht

Vergleicht man die Impfraten aller Länder in West-Europa, liegen die deutschsprachigen Länder Österreich, Deutschland und Schweiz ganz hinten.

Portugal weist aktuell mit 87,16 Prozent an Vollimmunisierten nicht nur in Europa, sondern weltweit die höchste Impfrate auf. In Europa hat es

Island auch knapp über die 80 Prozent an Geimpften der Bevölkerung geschafft. Die deutschsprachigen Länder Österreich, Deutschland und Schweiz liegen an den letzten drei Plätzen im Vergleich mit den anderen westeuropäischen Ländern.