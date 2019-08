Immobilien werden oft privat verkauft

Das Geschäft mit Wohnungen und Häusern läuft auf Hochtouren. Einer Umfrage zufolge haben 38 Prozent der Österreicher bereits einmal eine Immobilie verkauft oder vermietet. Eine knappe Mehrheit (55 Prozent) engagierte dafür keinen Makler, wie Raiffeisen Immobilien am Montag bekanntgab. 45 Prozent kamen ohne Profi aus.

Tendenziell würden mittlerweile aber immer häufiger Makler zugezogen. "Dieser Marktanteil ist in den letzten Jahren offenbar gestiegen - und er hat noch Potenzial nach oben, umso mehr als die Zeiten, in denen Verkauf und Vermietung in manchen Regionen quasi zum 'Selbstläufer' wurden, zu Ende gehen", so der Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien Steiermark und Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich, Nikolaus Lallitsch. Makler seien derzeit vor allem bei Verkäufen gefragt, Vermietungen erfolgten hingegen oft ohne Marktprofi.