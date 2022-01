Immobilien 2022 weiter höchst gefragt

Immobilien werden auch 2022 im Fokus von Investoren stehen. Die Preise steigen in einigen Bereichen wie Wohnen und Top-Büros weiter. Davon ist der Immo-Consulter EHL überzeugt. Die in Österreich investierten Summen dürften sich heuer gegenüber 2021 von rund 4,5 auf deutlich über 5 Mrd. Euro erhöhen. Vor der Pandemie, 2019, hatte das Transaktionsvolumen ein Rekordhoch von 6 Mrd. Euro erreicht, im ersten Coronajahr 2020 halbierte es sich fast auf 3,5 Mrd. Euro.

Das stark steigende Engagement von Großinvestoren im Bereich Wohnen hat laut EHL auch deutliche Auswirkungen auf den Markt für private Immobilieninvestments. Denn der Verkauf von Gesamtobjekten an institutionelle Käufer ist für Entwickler oft attraktiver als der Einzelverkauf von Wohnungen. Das führe zu einem sinkenden Angebot an Vorsorgewohnungen, obwohl auch in diesem Marktsegment weiter steigende Nachfrage zu verzeichnen ist. Dementsprechend sei auch im Bereich privater Immobilienveranlagung mit weiter sinkenden Renditen zu rechnen.

Wohnungen werden sich heuer also weiter verteuern - auch nach den bereits kräftigen Schüben in der Vergangenheit. "2021 werden die Kaufpreise im Schnitt so zwischen 5 und 10 Prozent gestiegen sein", sagte Pöltl am Dienstag in einem Online-Pressegespräch zur APA. Auch die Mieten zogen an, "grosso modo um etwa 5 Prozent", also nicht so stark wie die Kaufpreise. In Neubauprojekten sei derzeit mit Mieten zwischen 12 und 13,50 Euro zu rechnen - netto, exklusive Betriebskosten und Umsatzsteuer.