Immo-Makler Plech wieder fit genug für Grasser-Prozess

Der Grasser-Prozess ist gerade in der Sommerpause, wenn es am 10. September weitergeht wird die Anklagebank wieder voller. Der Immobilienmakler Ernst Karl Plech, der seit Mai 2018 wegen einer Erkrankung verhandlungsunfähig war, muss wieder im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts erscheinen. Dies berichtet der "Standard.

Der 74-jährige Plech ist nicht der einzige Angeklagte in dem seit Dezember 2017 laufenden Prozess, der längere Zeit gefehlt hat. Auch der Platz von Vermögensberater Norbert Wicki steht gesundheitsbedingt seit geraumer Zeit leer. Es wäre angebracht dass er wieder besetzt wird, merkte Richterin Marion Hohenecker in Richtung dessen Verteidigers vor der Sommerpause an - was dieser mit Nicken quittierte.