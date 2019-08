Immo-Kredite sind bei guter Bonität deutlich günstiger

Die Zinsen für neue Hypothekarkredite sind derzeit so niedrig wie noch nie - dennoch gibt es starke Unterschiede je nach Bonität des Kreditnehmers, auch bei den Nebenkosten. Bei ausreichender Bonität kann ein 200.000-Euro-Kredit mit 25 Jahren Laufzeit um fast 21.000 Euro günstiger sein, hat ein Vergleich der Arbeiterkammer (AK) ergeben.

Hinzu kommt freilich noch eine Vielzahl von Nebenkosten - etwa Bearbeitungs- Kontoführungs-, Pfandrechtseintragungsgebühr, Schätzkosten, Versicherungsprämien und so weiter. Dies führt dazu, dass von den genannten fast 21.000 Euro an möglicher Ersparnis bei guter Bonität allein die Höhe der einmalig anfallenden Nebenkosten zu Vertragsbeginn zwischen 4.650 und 5.660 Euro ausmachen kann, erklärte die AK am Donnerstag.