Immo-Investor Benko sammelt Geld für neue Zukäufe

Der Immobilien-Investor Rene Benko will Geld für neue Zukäufe seiner Signa-Gruppe einsammeln, berichtete der "Standard" am Mittwoch. Von Investoren in London, Paris und Frankfurt sollen rund 850 Millionen Euro kommen. Offenbar treffe sich Benko in dieser Woche dafür mit potenziellen Geldgebern, schreibt die Zeitung.

Das Geld soll zum einen über eine fünfjährige Eurobond-Anleihe in Höhe von 300 Millionen Euro und zum anderen über eine Kapitalerhöhung, die rund eine halbe Milliarde schwer sei, eingenommen werden, berichtete bereits zuvor die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Die Mittel sollen für neue Akquisitionen verwendet werden. "Dass das Geld dafür diene, um die Übernahme der deutschen Warenhausgruppe Kaufhof zu komplettieren - wie die Nachrichtenagentur Bloomberg ursprünglich berichtete - dementiert ein Sprecher der Signa Gruppe", so der Standard weiter.

Für die Kaufhof-Übernahme habe Benko erst in der vergangenen Woche die Zustimmung der offiziellen Aufsichtsbehörden bekommen, heißt es in dem Zeitungsbericht. Der Deal solle bis Ende September abgeschlossen sein.