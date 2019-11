Immo-ESt Sonderfall Mietkauf

Verwaltungsgerichtshof-Erkenntnis brachte Klarheit für Mietkaufmodelle

Veräußert ein Steuerpflichtiger eine in seinem Eigentum befindliche Liegenschaft, ­unterliegen die daraus erzielten Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen grundsätzlich der Immobilienertragsteuer in Höhe von 30 Prozent. Bei Erfüllung gewisser Voraussetzungen ist ein etwaiger Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf einer Liegenschaft steuerfrei. So ist der Veräußerungsgewinn von der Steuer befreit, wenn das Eigenheim oder die ­Eigentumswohnung dem Steuerpflichtigen ab Anschaffung oder Herstellung für mindestens zwei Jahre als Hauptwohnsitz gedient hat (Hauptwohnsitzbefreiung).