Immer mehr Unternehmen setzen auf Kreislaufwirtschaft

Das Konzept der Kreislaufwirtschaft hält bei immer mehr heimischen Unternehmen Einzug. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage von GfK im Auftrag der Altstoff Recycling Austria (ARA). Während im Vorjahr nur 65 Prozent der befragten Betriebe "zirkulär" wirtschafteten oder darüber nachdachten, tun das heuer bereits 85 Prozent der Unternehmen.

"Aktuell merkt man einen neuen Umgang mit dem Thema Ressourcenschonung", sagte ARA-Vorstand Harald Hauke am Donnerstag bei der Präsentation des "Circular Economy Barometer", für den 150 österreichische Unternehmen befragt wurden. Das Barometer mit einer Skala von 0-100 stieg von 50 Punkten (2021) auf 59,2 Punkte.

Wesentlich zugenommen hat demnach die Investitionsbereitschaft in die Kreislaufwirtschaft. 66 Prozent der befragten Betriebe nahmen für zirkuläres Wirtschaften Geld in die Hand (2021: 56 Prozent). Insgesamt 14 Prozent aller Investitionen sind in kreislaufwirtschaftliche Aktivitäten geflossen, gegenüber 9 Prozent im Vorjahr.