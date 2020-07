Immer mehr Unter-Dreijährige in Österreichs Kindergärten

Die Zahl der Null- bis Zweijährigen in Österreichs Kinderbetreuungseinrichtungen hat sich innerhalb von zehn Jahren fast verdoppelt, zeigt die aktuelle Kindertagesheimstatistik der Statistik Austria. Haben 2009 noch 36.800 Unter-Dreijährige eine Krippe besucht, waren es 2019 bereits 71.800. Damit waren bereits 28 Prozent dieser Altersgruppe in Betreuung, 2009 waren es noch 16 Prozent.

Dabei gibt es allerdings große regionale Unterschiede: Während in Wien 44 Prozent und im Burgenland 34 Prozent der Null- bis Zweijährigen in einer Krippe oder Krabbelstube angemeldet sind, trifft das in der Steiermark nur auf 17 und in Oberösterreich auf 18 Prozent dieser Altersgruppe zu. In den übrigen Bundesländern besucht etwa jedes vierte Kind unter drei Jahren eine Betreuungseinrichtung (Salzburg: 22 Prozent, Kärnten: 25, Niederösterreich: 26, Tirol: 27, Vorarlberg: 28). Im Vergleich zu 2009 das größte Plus bei den Betreuungszahlen gab es - ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau - in der Steiermark (plus: 141 Prozent) und Oberösterreich (plus 115).