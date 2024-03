Immer mehr sexuell übertragbare Krankheiten in Europa

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) warnt vor einem beunruhigenden Anstieg von Fällen sexuell übertragbarer Infektionen in Europa. Im Berichtsjahr 2022 habe sich die Zahl der gemeldeten Fälle im Vergleich zum Jahr zuvor deutlich erhöht, wobei Gonorrhöe-Fälle um 48 Prozent, Syphilis um 34 und Chlamydien-Erkrankungen um 16 Prozent zunahmen, hieß es am Donnerstag. Es seien "dringend Sofortmaßnahmen" nötig.

In 27 EU-/EWR-Ländern wurden 216.508 bestätigte Fälle einer Chlamydieninfektion gemeldet. Sie hatten 2019 einen Höhepunkt, gingen während der Coronapandemie zurück, ehe 2022 sowohl bei Frauen als auch bei Männern Rekordmelderaten verzeichnet wurden. Bei Syphilis wurden 35.391 Infektionen in 29 EU-/EWR-Mitgliedstaaten registriert. "Die gemeldeten Syphilisraten waren bei Männern achtmal höher als bei Frauen und am höchsten bei 25- bis 34-jährigen Männern", so die Fachleute, nämlich 40 Fälle pro 100.000 Einwohner. Die Mehrzahl (74 Prozent) mit Angaben zur Übertragungskategorie wurde bei Männern gemeldet, die Sex mit Männern haben.