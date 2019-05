Immer mehr Opfer nach Zyklon "Kenneth"in Mosambik

Nach dem zweiten schweren Wirbelsturm innerhalb weniger Wochen in Mosambik steigt die Opferzahl weiter an. Mindestens 41 Menschen kamen durch Zyklon "Kenneth" ums Leben, wie das UN-Nothilfebüro (Ocha) mitteilte. Die der Nordküste des südostafrikanischen Landes vorgelagerte Insel Matemo wurde nach Aussage von Helfern völlig verwüstet.

“Unser Untersuchungsteam kam gestern von Matemo zurück und hat die Lage in düstersten Farben geschildert”, sagte Nick Finney von der Organisation Save the Children am Mittwoch. “Die Einwohner stehen unter Schock. Als der Zyklon einschlug, mussten sie über den Boden kriechen, denn wenn sie gestanden hätten, wären sie weggeblasen worden.”