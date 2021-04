Immer mehr kranke Welpen durch Nachfrage-Plus in Coronakrise

Die in der Coronakrise gestiegene Nachfrage nach einem vierbeinigen Begleiter hat zu einem enormen Anstieg schwer kranker Hundewelpen geführt: An der Veterinärmedizinischen Universität Wien werden aktuell 40 Prozent mehr Tiere mit der "Hundeseuche" Parvovirose behandelt als vor der Pandemie. Die Tierärzte warnten eindringlich vor unseriösen Händlern: Die betroffenen Hunde würden meist aus dem östlichen Ausland stammen.

Bei der Parvovirose handelt es sich um eine Infektionskrankheit mit starkem Durchfall und Erbrechen, die für junge Hunde schnell lebensbedrohlich wird. Über den Kot wird das Virus an andere Tiere übertragen. "Es reicht aus, wenn Hund oder Mensch zum Beispiel in der Hundezone mit den infektiösen Ausscheidungen in Kontakt kommen. Über die Schuhe bzw. über Pfoten, Fell oder Schnauzen der Hunde werden die Viren überall verteilt", erläuterte Burgener. Je nach Umweltbedingungen können diese bis zu einem Jahr überleben. "Mit einem Gramm infektiösem Kot könnte man so Hunderte Hunde infizieren."