Immer in Bewegung

Tanzende Ringe, Ketten, Armreifen und Ohrringe sorgen mit ihrem verführerischen „Move“ für Aufsehen. Eine funkelnde Freiheit, der man nur schwer widerstehen kann.

Shake it off, sang vor ein paar Jahren Taylor Swift. Abschütteln wollen wir allerdings nichts, vielmehr liegt das Geheimnis in der Bewegung selbst. Dieses Konzept erkannten auch einige Designer und kreierten schmucke Ikonen, die sich bei jedem Schritt mit ihrer Trägerin mitbewegen. Ein paar Beispiele gefällig?

Brillante Freiheit. Alles begann mit einer kühnen Idee. „Diese Diamanten sähen fröhlicher aus, wenn sie frei wären“, sagt Karin Scheufele, die das Familienunternehmen seit 1963 gemeinsam mit ihrem Mann führt, als sie einen Blick auf die erste Skizze der zukünftigen Happy Diamonds wirft. Diese Bemerkung gibt der damals neuen Kollektion ihren Namen. Diamanten, die in ihrer Fassung fest verankert sind? 1976, als sich die Welt – und mit ihr das Konzept des typisch Weiblichen – so schnell verändert wie kaum jemals zuvor, wagt Chopard einen Geniestreich und gibt den Diamanten ihre Freiheit: In einem transparenten Gehäuse aus Saphirglas können sie sich ungehindert, ohne Fassung, bewegen und so ihre gesamte, ihnen eigene Brillanz entfalten. Bis heute sind die tanzenden Diamanten ein gefragter Dauerbrenner.