Imker warnen vor billigen Honig-Imitaten am EU-Markt

Die europäischen Imker sehen sich immer stärkerem Konkurrenzdruck durch billige Honig-Imitate vor allem aus Asien ausgesetzt, mit denen der EU-Markt überschwemmt wird. Eine von der EU-Kommission vor drei Wochen veröffentlichten Analyse hat ergeben, dass von 320 Honig-Proben aus 15 EU-Ländern fast die Hälfte "verdächtig" war - es handelte sich also um Sirupe aus Reis oder anderem Getreide, berichtete Stanislav Jaš, der in der EU die Interessen der Imker vertritt.

Die Analysen seien im Auftrag der EU-Kommission vom Labor der Gemeinsamen Forschungsstelle (GFS) durchgeführt worden, berichtete der gebürtige Tscheche, der seine Bienenvölker in Südfinnland stehen hat. 46 Prozent der Proben seien verdächtig gewesen, nicht den EU-Richtlinien zu entsprechen, also gepanscht zu sein. 93 Prozent der türkischen und 74 Prozent der chinesischen Proben seien kein Honig gewesen, schlugen die Imker am Freitag in einer Pressekonferenz Alarm.