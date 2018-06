Imker in Bremen durch Stiche von aggressiven Bienen getötet

Ein Imker ist in Bremen durch Bienenstiche ums Leben gekommen. Der 70-Jährige habe eine allergischen Schock erlitten, teilte die Polizei in der Hansestadt am Montag mit. Er habe den Deckel seines Bienenstocks ohne Schutzkleidung geöffnet und sei dabei gestochen worden. Eine Notärztin konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Nach Angaben der Beamten ereignete sich der Notfall am Samstag. Der Imker habe während der Kontrolle des Stocks noch seine Frau angerufen und ihr mitgeteilt, dass sie schnell kommen solle, weil die Bienen einen äußerst aggressiven Eindruck machten. Als er den Deckel wieder schließen wollte, sei er mehrfach gestochen worden.