Imagewechsel für den Underground: Weltrekord für den guten Zweck

Sven Freudlsperger alias xanoMusik ist ein junger Künstler und Musikproduzent aus Dornbirn. Im Dezember möchte er einen Weltrekord brechen und über 51 Stunden live auflegen.

Fangen wir ganz am Anfang an. Sven Freudlsperger ist der Mann hinter xanoMusik. Seit mehr als 10 Jahre macht und produziert der Dornbirner Musik. Dabei hat er sich auf Minimal-Techno spezialisiert. Vor einem Jahr, mitten in der Pandemie, hat er sogar den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.