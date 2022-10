Im Versicherungsvertrieb durchstarten

Ob das eigene Hab und Gut, die Gesundheit oder die Zukunft: Die Vorarlberger möchten sich umfassend abgesichert wissen. Diesen Vorsorgetrend hat die Corona-Pandemie zusätzlich verstärkt. Deshalb sucht die Wiener Städtische Verstärkung.

Abwechslung im Berufsalltag

Das Berufsbild des Versicherungsberaters/der Versicherungsberaterin überzeugt durch zahlreiche Vorteile. Im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen die Kund(inn)en: Der Versicherungsberatende ist wichtige Ansprechperson und begleitet sie durch sämtliche Lebensphasen wie Autokauf, Geburt des Nachwuchses, Hausbau oder wenn es um die richtige Altersvorsorge geht. So unterschiedlich wie die Kund(inn)en, die man betreut, ist auch der Arbeitsalltag. Kein Tag gleicht dem anderen, Abwechslung ist garantiert. „Die Kundinnen und Kunden in Vorarlberg befinden sich in den unterschiedlichsten Lebenssituationen – diese individuellen Bedürfnisse stehen beim Beratungsprozess im Fokus. Nach umfassender Bedarfsanalyse wird ein maßgeschneidertes Vorsorge-Package geschnürt, das sämtliche Eventualitäten abdeckt“, sagt Alexander Meier, Landes­direktor der Wiener Städtischen in Vorarlberg. Die Wiener Städtische verbindet im Außendienst das Beste aus der analogen und digitalen Welt: So sind die Berater(innen) mit digitalen Tools ausgestattet, die den Beratungsprozess unterstützen und diesen auf das nächste Level heben. Das persönliche Gespräch bleibt jedoch im Fokus.

Viele Karrieremöglichkeiten

Diese Aufgaben bringen eine große Verantwortung mit sich. Künftige Versicherungsberate-r(innen) brauchen Sozialkompetenz und hervorragende Kommunikationsfähigkeiten. Zudem sind sie engagiert und zielstrebig, leistungsorientiert, flexibel und verfügen über ein hohes Maß an Eigenorganisation. Die Wiener Städtische setzt auf das Konzept des lebenslangen Lernens, Aus- und Weiterbildung werden groß­geschrieben. Zu Beginn durchläuft jede(r) Mitarbeiter(in) eine sechsmonatige Grundausbildung, die sämtliches Know-how für den Beruf vermittelt. Außerdem wird man in der Anfangszeit von einem Coach begleitet. Diese Ausbildung ist die Basis für eine erfolgreiche Karriere, aber auch danach hat man zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten. Denn die Wiener Städtische legt Wert darauf, die individuellen Talente der Mitarbeiter(innen)mit passenden Maßnahmen zu fördern und die Entwicklung jedes/jeder Einzelnen zu unterstützen. „Wer Karriere machen will, hat in der Wiener Städtischen in Vorarlberg auf jeden Fall die Chance dazu. Wir fördern und unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, ihre Ziele zu erreichen. Was zählt, sind Motivation und Engagement“, so Meier. Dabei gilt: Gleiche Chancen für alle. Egal ob Neu-, Quer- oder Wiedereinsteiger, bei entsprechender Leistung kann man es weit bringen.