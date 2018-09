Im Schwefel entsteht die Schule der Zukunft

In Vorarlbergs jüngster Stadt entsteht ein absolutes architektonisches Highlight.

Rund 18 Millionen Euro nimmt die Stadt dafür in die Hand. Die Bauarbeiten befinden sich derzeit voll im Plan. Das Kellergeschoß ist bereits fertiggestellt. Derzeit laufen die Arbeiten für die Bodenplatte im Erdgeschoß und es wurde begonnen, die Wände im Erdgeschoß hochzuziehen. Weiters konnten bereits 22 Erdsonden in jeweils 140 Meter Tiefe gebohrt werden, die mittels Grundwasser-Wärmepumpe für die Beheizung der neuen Schule sorgen sollen. Das sind über 3.000 Meter an Bohrarbeiten.