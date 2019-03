Im Rückwärtsmodus

Die positive wirtschaftliche Entwicklung in Vorarlberg hat merkliche Auswirkungen auf den heimischen Arbeitsmarkt.

So stieg die Zahl der unselbstständig Beschäftigten weiter an und erreichte mit 170.100 Personen Ende Dezember 2018 einen Rekordstand. Im Jahresdurchschnitt erhöhte sich die Zahl der unselbstständig Beschäftigten auf insgesamt 166.300. Im Vergleich zum Vorjahr entsprach dies einem Plus von 2,4 Prozent.

Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen reduzierte sich im Vergleich zu 2017 im Jahresdurchschnitt um 467 Personen oder 4,7 Prozent auf insgesamt 9492. Neben den arbeitslos vorgemerkten Personen nahmen durchschnittlich 2307 Menschen an einer Schulung oder Qualifikation teil. Mit einer Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent im Jahresdurchschnitt wurde 2018 der niedrigste Wert seit 15 Jahren erreicht. Damit stellte sich die Arbeitsmarktsituation in Vorarlberg wieder deutlich günstiger dar als im Bundesdurchschnitt mit 7,7 Prozent. Besonders erfreulich entwickelte sich 2018 die Situation bei Menschen über 50 Jahre. In dieser Altersgruppe gab es im Vergleich zum Vorjahr in jedem Monat einen Rückgang. Im Jahresdurchschnitt reduzierte sich der Bestand in dieser Personengruppe um 5,9 Prozent. Die Zahl der offenen Stellen erhöhte sich auch 2018 im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahresdurchschnitt waren beim AMS Vorarlberg 3555 sofort verfügbare Stellen ausgeschrieben, was einem Anstieg von 15,7 % entsprach.