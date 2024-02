Im Rankweiler Hof waren alle Besucher in Partystimmung

Hunderte Menschen pilgerten zum Traditionsgasthaus in den Gastgarten um richtig zu feiern.

RANKWEIL. Nach dem legendären Frauen Kaffeekränzchen zählt die Party im Rankweiler Hof Gastgarten am Faschingssamstag zum fixen Terminkalender des Rankweiler Traditionsgasthaus und Familienunternehmen. Schon lange vor dem ersten Faschingsumzug in der Marktgemeinde Rankweil vor vielen Jahrzehnten gibt es in der fünften Jahreszeit im Rankweiler Hof zum Faschingshöhepunkt diese Kult-Veranstaltung. Maschgra, Maschgra, Ho hieß es vor wenigen Tagen abermals im Rankweiler Hof. Hunderte Menschen, darunter viele aus dem Raum Vorderland und den Kummenberggemeinden, feierten zum perfekten Sound von DJ Kurt und dem Feldkircher Entertainer Quadro Ernst mehrere Stunden lang den besonderen Tag. Das Feedback der Gäste zu diesem Leckerbissen im Rankweiler Hof war wie immer vom Feinsten und die Veranstaltung erfreut sich stets von größter Beliebtheit. Das Serviceteam vom Rankweiler Hof mit Geschäftsführer Roland Vith und Martina Vith an der Spitze hatte mit seinen zahlreichen Helfern alle Hände voll zu tun um die Besucher zufrieden zu stellen. Für die kulinarischen Highlights sorgten Grillmeister Ulli, Doris und Chipskönig Georg. Die nächste hochkarätige Veranstaltung im Rankweiler Hof steht schon in den Startlöchern. Am Donnerstag, 22. Februar, ab 19 Uhr, beim traditionellen Zillertaler Abend, wird Stargast Marc Pircher das Wirtshaus zum Beben bringen. Anmeldungen und Informationen unter office&rankweiler-hof.com oder T05522/44113 möglich.VN-TK