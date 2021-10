Im Prozess zu Pariser Anschlägen sagen Überlebende aus

Überlebende des Anschlags auf den Konzertsaal Bataclan haben erstmals vor Gericht die grausamen Szenen des 13. Novembers 2015 beschrieben. "Sie haben auf uns geschossen wie auf Hasen, immer wenn ein Telefon klingelte oder jemand um Hilfe rief", sagte Cédric, ein 41 Jahre alter ehemaliger Lieferant, am Mittwoch vor dem Pariser Sondergericht. Islamistische Attentäter hatten in dem Konzertsaal 90 Menschen getötet.

Irmine war am Mittwoch die erste Bataclan-Überlebende, die im Gerichtssaal aussagte. Sie war mit ihrem Freund Fabian auf dem Konzert der Eagles of Death Metal gewesen. Sie habe nahe am Eingang gestanden, als sie einen der Angreifer habe schreien hören: "Frankreich hat in Syrien nichts zu suchen". Irmine konnte aus dem Saal flüchten, aber Fabien überlebte den Angriff nicht. Sie habe seinen Mantel, seine Schuhe gesehen, aber sein Kopf sei "nicht mehr zu erkennen" gewesen, sagte sie mit brüchiger Stimme.