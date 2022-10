Im ÖVP-U-Ausschuss geht es neuerlich um Corona-Förderungen

ÖVP will neuerlich Corona-Förderungen im U-Ausschuss thematisieren

Im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss geht es am Mittwoch neuerlich um Corona-Förderungen. Geladen sind zwei Mitarbeiter der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws), die mit der Abwicklung der NPO-Förderungen, also jener Gelder, die an gemeinnützige Organisationen ausbezahlt wurden, betraut ist. Für die Ladung verantwortlich zeichnet die ÖVP.

In den Genuss der Förderung kamen auch die Tiroler Jungbauern. Diese sollen nun aber die erhaltenen 800.000 Euro zurückzahlen, da sie vom politisch zuständigen Kunst- und Sportministerium dem Tiroler Bauernbund, einer Teilorganisation der ÖVP Tirol, zugerechnet werden. Politische Parteien sind jedoch von der Förderung ausgeschlossen. Für die ÖVP bedarf hingegen die Frage, ob die Jungbauern Teil der Partei oder nur parteinah sind, einer rechtlichen Klärung.