Im Maßnahmenvollzug fehlen spezialisierte Psychiater

Eine größere Anzahl an Gerichtssachverständigen aus dem Fachgebiet der Psychiatrischen Kriminalprognostik wäre aus Sicht von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) "sehr wünschenswert", wie sie in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ festhält. Dass diese im jüngst reformierten Maßnahmenvollzug gebraucht werden, lässt sich nicht bestreiten, zumal Betroffene vorzugsweise von Sachverständigen aus diesem Fachgebiet zu untersuchen sind.

Derzeit sind allerdings nur 20 allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Psychiatrische Kriminalprognostik in der Sachverständigenliste der Justiz eingetragen. Davon sind 83 Prozent 60 Jahre oder älter. In Tirol, Salzburg, Oberösterreich und dem Burgenland gibt es überhaupt keine Sachverständigen für psychiatrische Kriminalprognostik. Für SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim fehlt es daher "an allen Ecken und Enden" an diesen Expertinnen und Experten, zumal diese Sachverständigen enorm wichtig seien, "um beurteilen zu können, ob jemand zu Recht im Maßnahmenvollzug untergebracht ist", wie sie am Montag in einer Aussendung betonte. Österreich habe sich in der Vergangenheit mehrfach Kritik auf menschenrechtlicher Ebene eingehandelt und sei wegen zu langer Unterbringungsdauer wiederholt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden, gab Yildirim zu bedenken.