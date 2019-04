Im Mai starten wieder die LZH Haussammlungen

Dornbirn. Kürzlich fand im Landeszentrum für Hörgeschädigte in Dornbirn eine Info-Veranstaltung für alle Sammlerinnen und Sammler statt, die sich jedes Jahr bei den Haussammlungen für das LZH engagieren.

Das Landeszentrum für Hörgeschädigte in Dornbirn hat sich in den letzten Jahren zu einer wichtigen sozialen Institution im Land entwickelt, die vom Kleinkind bis zum Pensionisten alle Menschen mit Hörschädigung betreut. Die Institution setzt sich für alle Menschen mit Hörschädigung ein und fördert ihre Kindergartenkinder und SchülerInnen mit Logo-, Ergo-, Musik- und Reittherapie. Zudem werden die Kinder täglich sicher von zu Hause in das Zentrum und wieder zurückbefördert.