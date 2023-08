Im Lokalderby wollen Koblach und Meiningen den Negativtrend stoppen

Im Vorarlbergliga-Treffen hoffen beide Vereine auf das Ende der Sieglosigkeit.

KOBLACH. Alles andere als nach Wunsch verlief der Saisonauftakt für die beiden Fußball Vorarlbergligaklubs von Peter Dach FC Koblach und SK CHT Austria Meiningen. Die beiden Nachbarschaftsvereine warten nach zwei Niederlagen immer noch auf den ersten Punktgewinn oder sogar auf einen vollen Erfolg. Die Kummenberg-Elf von Trainer Andreas von der Thannen kassierte gegen FC Dornbirn Juniors (0:3) und Feldkirch (0:1) zweimal eine Pleite ohne Torerfolg. Die Neuzugänge von Koblach mit Ex-Frastanz Goalgetter Igor Marjanovic, dem ehemligen Fußach Angreifer Tobias Dür oder Serdar Demir aus Eschen/Mauren haben noch Ladehemmung. Im prestigeträchtigen Aufeinandertreffen gegen Meiningen am Sonntag, 27. August, um 11 Uhr, auf der Sportanlage Im Lohma in Koblach hoffen die vielen Besucher aus beiden Fangruppen auf eine Trendwendebeider Oberländer-Vereine. Im letzten Duell gab es ein 5:1-Schützenfest von Koblach. Meiningen kommt ohne Selbstvertrauen, aber will endlich die Negativserie beenden. Höchstwahrscheinlich kehrt Jungehemann Dominik Lampert an Stelle von Mircea Gurzo ins Meininger Tor zurück und soll mit seiner Routine für viel mehr Stabilität sorgen. Allerdings wäre auch der großgewachsene Schlussmann Daniel Erlacher spielberechtigt. Mit Außenbahnspieler Rene Simon (Karriereende) hat ein langjähriger Kicker Meiningen seit der neuen Saison verlassen. Tore von Ex-Liechtenstein Nationalspieler Simon Kühne sind wieder gefragt. Youngster Yanik Bechter entschied sich trotz mehrerer Angebote von Regionalliga- bzw. Eliteligaklubs für einen Wechsel nach Meiningen und will dort Spielpraxis für höhere Aufgaben sammeln. VN-TK