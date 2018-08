Im Internet verliebt: Vorarlbergerin überweist Betrüger 100.000 Euro

Eine 77-jährige Vorarlbergerin aus dem Bezirk Bregenz hat einer Bekanntschaft, in die sie sich über das Internet verliebt hatte, über 100.000 Euro überwiesen. Laut Polizei nennt sich die Betrugsmasche "Love Scam".

Eine 77-jährige Frau aus dem Bezirk Bregenz lernte auf Facebook einen Mann kennen, in den sie sich im Zuge der wochenlangen Kommunikation verliebte. Da der Mann immer wieder angab, sich in finanziellen Engpässen zu befinden und die Frau um Geld bat, überwies sie von Ende 2017 bis Anfang August 2018 insgesamt über 100.000 Euro.

Die Taktik ist hierbei immer die gleiche: Der Betrüger ist angeblich unverschuldet in eine Notlage gekommen, in der er Geld braucht – nur wenn er es vom Opfer erhält, kann das ersehnte Treffen stattfinden. Manchmal tritt in dieser Phase auch ein Komplize auf, der sich als Arzt, Vorgesetzter, Freund bzw. Verwandter, usw. ausgibt und die Geschichte des Betrügers bestätigt.

Emotionale Abhängigkeit

Zahlt das Opfer, so sind die Betrüger meist nur kurz zufrieden. Das versprochene Treffen kann nun aus einem anderen Grund nicht stattfinden, unter einer neuen Ausrede wird wieder um Geld gebeten. Weigert sich das Opfer zu zahlen, macht der Betrüger ihm Vorwürfe und beschuldigt es, ihn nicht zu lieben. Oft gelingt es ihm, sein Opfer so unter Druck zu setzen, dass es nochmals zahlt, sogar mehrmals. Manche der in emotionaler Abhängigkeit geratenen Frauen überweisen nicht nur ihr gesamtes Barvermögen an die Betrüger, sondern auch noch aufgrund deren Forderungen aufgenommene Kredite.