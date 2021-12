"Im Frühjahr die Impfquote fürs nächste Jahr sichern"

Verhaltensökonom Gerhard Fehr sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Pandemie und Impfanreize.

In Österreich wird derzeit mit Hochdruck an einer Erhöhung der Impfquote gearbeitet, nicht alle Vorstöße bringen dabei Erfolg. Für Verhaltensökonom Gerhard Fehr ist dies nicht verwunderlich, wie er in "Vorarlberg LIVE" sagt. Eine Pandemie sei zwar nichts Einzigartiges, trotzdem würde das nicht so oft passieren. Die richtigen Elemente zur Bekämpfung liegen deshalb nicht einfach bei der Hand, das sei in der Geschichte aber nichts Neues. Der große Unterschied sei heute aber, dass es mehr lokale und internationale Netzwerke zum Meinungsaustausch geben, auf denen oftmals auch alternative Informationen verbreitet werden - "sie unterlaufen keinen Filter".