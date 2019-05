Im EU-Wahlkampf beginnt der Schlussakt

Der EU-Wahlkampf geht in die finale Phase. Am Freitag beenden SPÖ, FPÖ, NEOS und Grüne jeweils mit Abschlussveranstaltungen ihren Wahlkampf. Die ÖVP verzichtet - wie schon bei der Nationalratswahl - auf einen klassischen Schlusspunkt.

Die Freiheitlichen finden sich in gewohnter Manier am Viktor-Adler-Markt ein – aber damit dürfte es mit “Business as usual” angesichts der durch das “Ibiza-Video” ausgelösten Krise auch schon wieder vorbei sein. Statt FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist neben Spitzenkandidat Harald Vilimsky der designierte Parteichef Norbert Hofer angesagt.