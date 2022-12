Im Einsatz für eine bessere Zukunft

Alp Sanlialp (SPÖ) sieht Erbschafts- und Vermögenssteuer als zwingende Maßnahme.

Die Landes- und Bundesregierung hat im Hinblick auf aktuelle Krisen rund um Energie, Teuerung und Klima zwar schon eine ganze Reihe an Maßnahmen auf den Weg gebracht. Für Alp Sanlialp sind die Bemühungen für Entlastung zu sorgen allerdings noch lange nicht ausreichend. "In Vorarlberg lebt jeder Vierte in Armut oder ist akut von Armut bedroht", sagte der 25 Jahre alte Landesvorsitzende der Jungen Generation SPÖ Vorarlberg am Montag in Vorarlberg LIVE. Insbesondere würden sich auch viele junge Menschen um ihre Zukunft sorgen.