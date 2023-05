Im Einsatz für die Kinder

Im ganzen Land wird derzeit pädagogisches Personal für die Kindergärten und Kinderbetreuungen gesucht. Hohenems geht seit vergangenem Jahr mit einem Projekt gezielt auf Quereinsteiger ein.

Das mit Jahresbeginn in Kraft getretene Vorarlberger Kinderbildungs- und betreuungsgesetz sieht vor, dass jede Gemeinde ausnahmslos allen Kindern bereits ab drei Jahren bei Bedarf einen Betreuungsplatz anbietet oder vermittelt. Die in den vergangenen Jahren stark gewachsene Stadt Hohenems verfügt mittlerweile über zahlreiche Einrichtungen: 15 städtische Kindergärten und fünf Kinderbetreuungen werden von rund 150 Mitarbeitenden betreut, welche sich den derzeit 658 Kindern annehmen. Gerade erst diesen Mai konnten der umgestaltete Kindergarten Hof wie auch die neue Kinderbetreuung Rheinhof unter einem Dach eröffnet werden. Private Angebote ergänzen dies noch.

Wie die anderen Städte sucht auch Hohenems ständig nach dringend benötigtem Personal: Auch Quereinsteigerinnen haben sich als wertvolle Hilfe erwiesen. Die Stadt hat im Herbst 2022 daher begonnen, Personal selbst aus- und weiterzubilden: In monatlichen Workshops informieren pädagogische Fachkräfte ehrenamtlich zu verschiedensten Themen. Die zuletzt rund 26 Personen, welche an diesen Abenden teilnahmen, konnten so rasch Einblicke in eine praxisnahe Elementarpädagogik gewinnen oder ihre Kenntnisse noch vertiefen. Die Workshops sollen nicht die mehrjährigen Ausbildungen zur „pädagogischen Fachkraft“, wie sie an der BAFEP angeboten werden, ersetzen. Personal, das als „Assistenz“ oder ausgebildete „pädagogische Assistenz“ zu verstehen ist, wird aber so bei der Arbeit mit den Kindern unterstützt. Der Fokus wird dabei auf die wichtigsten Themen gelegt, die im Alltag wiederkehren: Sei es der persönliche Umgang mit den Kindern, das Geben von Impulsen, das Durchführen verschiedenster Spiele oder auch der richtige Umgang mit Konflikten. Auch für den Erfahrungsaustausch und die Vernetzung verschiedener Einrichtungen ist hier Platz.